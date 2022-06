Babybetten, Wiegen und Krippen

Was wäre ein Babyzimmer ohne bunte Farben? Inspiriert von farbenfrohen Zirkuswagen in Kinderbüchern, bringt dieses Babybett in zeitgemäßem, reduzierten Design Leben in die Bude – und zwar langfristig, denn das Gitterbettchen lässt sich ganz einfach in ein Kinderbett verwandeln, wenn es so weit ist.