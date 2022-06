Abfluss reinigen – 6 hilfreiche Tipps und Hausmittel

Wenn ihr es bereits mit einem sehr hartnäckig verstopften Abfluss zu tun habt, führt kein Weg an professionellem Werkzeug vorbei, das euch dabei hilft, eure Rohre vom Schmutz zu befreien. Eine Rohrreinigungsspirale ist das perfekte Mittel, um auch tiefsitzende Verstopfungen in euren Rohren zu beseitigen. Die speziellen Spiralen findet ihr in jedem Baumarkt und auch beim Klempner könnt ihr euch nach diesem Werkzeug und weiteren Tipps erkundigen. Für eure heimische Spüle oder die Waschbecken im Badezimmer eignen sich am besten Spiralen in einer Länge von ein bis zwei Metern – so erreicht ihr ganz sicher die Stelle, an der sich der gesamte Küchen- und Badeschmutz angesammelt hat.

Die Spirale wird bei der Reinigung ganz einfach Stück für Stück in das Abflussrohr geschoben. Mit der handlichen Kurbel am Ende der Spirale kommt ihr immer weiter voran und erreicht ohne größere Anstrengung die verstopfte Stelle in dem Rohr. Durch eine Drehbewegung werden die Verschmutzungen von den Wänden der Rohre gelöst und das Rohr ist wieder frei. Denkt auch daran, direkt danach heißes Wasser in das Rohr zu schütten, um auch wirklich alle Rückstände zu beseitigen.