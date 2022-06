Welche Treppe eignet sich am besten für ein kleines Haus?

Die Wendeltreppe gehört zu den Klassikern schlechthin und durch die geschwungenen oder gebogenen Wangen und Stufenführung kann so auch in einem kleinen Haus ganz leicht ein Aufgang in das nächste Geschoss integriert werden. Die harmonische Treppenführung ist definitiv die erste Wahl für kleine Häuser, da hier viel Platz im Flurbereich gespart werden kann. Wendeltreppen nehmen nur einen sehr kleinen Teil des Grundrisses im jeweiligen Raum ein und bis zur Mitte hin verjüngen sich die Stufen, die direkt in die nächste Etage führen.

Zudem kann die Wendeltreppe auch mitten im Raum angebracht werden und so zum echten Blickfang werden. Auch hier gibt es zahlreiche verschiedene Möglichkeiten an Materialien, die beim Bau einer Wendeltreppe Verwendung finden. Besonders beliebt sind stets Naturstein, Glas und Holz, genauso gut können aber auch Edelstahl und Beton als Basismaterialien verarbeitet werden.