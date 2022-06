Stilvolles Familiendomizil

Auch in der Küche hat man an so ziemlich alles gedacht und Design mit Komfort elegant verbunden. Eine große Insel bildet den Mittelpunkt und hält Herd und ein kleines Spülbecken bereit. An der restlichen Fläche lässt es sich gemütlich sitzen. Eine raumhohe Schrankwand mit Kühlschrank und Ofen sowie eine weitere Küchenzeile komplettieren die Einrichtung im Kochbereich. Farblich hielt man sich an Schwarz, Weiß und Braun und setzte somit auf ein bewährtes und stilsicheres Ensemble.