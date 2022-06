Der Vier-Jahreszeiten-Garten: Paradies rund um die Uhr

Mit verschiedenen Grünnuancen ist es natürlich noch lange nicht getan: Das Tüpfelchen auf dem i in einem jeden Garten und natürlich auch im Vier-Jahreszeiten-Garten sind blühende Blumen. Üppige Beete, die möglichst ab dem Frühjahr bis in den Winter hinein einen schönen Anblick bieten, sind wohl der Traum eines jeden Gartenbesitzers und Hobbygärtners. Doch um eine nahtlos ineinander übergehende, lang andauernde Blütenpracht zu erreichen, muss man geschickt planen und seine Pflanzen und seinen Garten haargenau kennen. Es ist wichtig, sich mit der Blütezeit der einzelnen Blumensorten vertraut zu machen und darüber hinaus zu wissen, wann man was wo pflanzen muss, damit sich am Ende ein harmonisches und atemberaubendes Blütenmeer ergibt. Ein Beispiel: Die ersten Frühlingsboten sind in der Regel Krokusse, Tulpen und Narzissen. Wer diese so früh wie möglich in seinem Garten sehen möchte, muss die Zwiebeln schon im Herbst pflanzen. Vorausschauendes Planen ist also einer der Grundpfeiler für einen schönen Vier-Jahreszeiten-Garten.