Arbeitsplätze für Kinder

Kinder werden schnell älter und ein Teil ihres Zimmers muss in einen Arbeitsplatz verwandelt werden, an dem der Schulunterricht vorbereitet und die Hausaufgaben gemacht werden können. Wie aber gestaltet man nun diesen Bereich? Er sollte freundlich und einladend sein und so ein angenehmes Ambiente schaffen, in dem der Nachwuchs gerne lernt. Im Folgenden zeigen wir euch sechs Gestaltungsbeispiele, die zeigen, wie das Kinderzimmer an den neuen Lebensabschnitt der Kleinen angepasst werden kann.

