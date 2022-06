Das Haus, das moderne Familien glücklich macht

Vom Garten aus werfen wir einen ersten Blick auf das Einfamilienhaus, dessen Architektur modernes Design raffiniert mit traditionellen Elementen verbindet. Auf dieser Weise passt es sich so gut wie jedem Bebauungsplan und jeder Nachbarschaft an, ohne dabei langweilig und spießig zu wirken. Im Gegenteil: Der eingeschossige Bau mit ausgebautem Dach erhält sich seinen ganz eigenen Charakter und einen zeitgemäßen Look. Die Fassade wurde größtenteils weiß verputzt, dazu gesellen sich Naturstein- und Holzdetails, die für ein warmes, natürliches Flair sorgen und dem Gebäude zugleich Persönlichkeit und Pfiff verleihen.