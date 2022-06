Uni-Design – Studieren in schöner Umgebung

Deutsche Universitäten und Studentenwohnheime sind rein optisch gesehen nicht immer eine Offenbarung. Wie soll man in grauen Betonklötzen, formaldehydverseuchten Hörsälen und Seminarräumen aus den 50er Jahren entspannt und konzentriert lernen können oder sich in tristen und lieblosen Plattenbauten auf die nächste Prüfung vorbereiten? Doch zum Glück geht es auch anders. Die folgenden Beispiele unserer Experten zeigen, wie sich auf dem Uni-Campus Zweckmäßigkeit, modernes Design und Nachhaltigkeit wunderbar vereinen lassen. So entsteht zwischen Mensa, Hörsaal und Wohnheim eine angenehme und attraktive Umgebung, in der des endlich wieder Spaß macht, Student zu sein.