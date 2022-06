Balkon gefällig? 6 Tipps für den Bau

Im Allgemeinen kann man drei verschiedene Konstruktionsformen eines Balkons unterscheiden, wobei die einfachste und günstigste Variante wohl die selbsttragende, vorgestellte ist. Dann steht der Balkon auf Stützen, die die ganze Last von ihm nehmen.

Das Gute an dieser Variante ist, dass der Balkon nur wenige Verankerungspunkte in der Fassade braucht. Das heißt: Die Statik des Hauses kann egal sein – der Balkon steht ja von alleine. Aber was noch viel wichtiger ist: Der Balkon lässt sich schnell und günstig installieren. Die selbsttragende Konstruktion kommt nicht in Frage, weil die Balken in der Einfahrt stören würden? Kein Problem, denn Balkone sind vielseitig. Sie können z.B. auch direkt an der Fassade umgesetzt werden. Hier gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder der Balkon ist eine Erweiterung der Geschossdecke und wird direkt in dieser verankert, oder aber er wird mit Stützen und Konsolen an der Hauswand befestigt. Beide Optionen sehen verdammt gut aus. Aber Vorsicht! Hier muss auf jeden Fall ein Statiker ran! Ob Decke oder Außenwand – alles muss massiv und intakt sein.