Rohstoff Design – Möbel aus dem Ruhrgebiet

Die Firma Rohstoff Design wurde 2010 in Bottrop von dem gelernten Schreiner Felix Herberhold und dem diplomierten Designer Ulrich Fahr gegründet. Die beiden können also fraglos mit fundierter Expertise zum Thema Möbelentwurf und -realisierung aufwarten. Und das sieht man den Produkten im Portfolio der beiden auch an: Möbelstücke in zeitlos schönem Design, in Handarbeit gefertigt mit dem eindeutigen Schwerpunkt auf Nutz- und Haltbarkeit. Sinn für Ästhetik gepaart mit hochwertiger handwerklicher Verarbeitung - da kann eigentlich nichts mehr schiefgehen. Tische und Betten, Regalsysteme und Gartenmöbel – wir zeigen heute ein paar besondere Leckerbissen aus dem Produktportfolio der Firma, die außerdem ein besonderes Augenmerk auf Nachhaltigkeit und Umweltverträglichkeit in ihrer Arbeit legt. Neben dem Möbeldesign widmen sie sich außerdem den Bereichen Shopkonzepte sowie Innenausbau.