Top 5: Großzügig wohnen

Von Lofts aus ganz Europa bis zur Villa am Luganer See – diese Woche haben euch exklusive und großzügig geschnittene Räume und Häuser am meisten interessiert. Und wer würde nicht gerne schon beim Aufstehen auf den Taunus blicken oder ein Loft in einer europäischen Großstadt sein eigen nennen? Doch auch wenn das Budget dafür nicht ausreichen sollte: Träumen ist auf jeden Fall erlaubt! In unserer Top 5 der beliebtesten Artikel der vergangenen sieben Tage nehmen wir euch mit auf einen sonntäglichen Kurztrip zum Schwelgen und Schwärmen. Viel Spaß!