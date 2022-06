Ratgeber Fußboden: Welcher Boden für welchen Raum?

Parkett, Fliesen, Laminat, Teppich, PVC, Naturholz, Beton - Die Möglichkeiten für Fußböden in unseren vier Wänden sind scheinbar grenzenlos. Und so vielseitig die verschiedenen Bodenbeläge sind, so unterschiedlich sind unsere Vorlieben beziehungsweise die Räume, in denen der Boden zum Einsatz kommen soll. Unser Ratgeber hilft dabei, angesichts des unerschöpflichen Angebots den Überblick zu behalten und den passenden Fußboden für jeden Raum im Haus zu finden.