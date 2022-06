Designklassiker – die 10 beliebtesten Muster

Auch das Karomuster hat viele Gesichter. In der kalten Jahreszeit lieben wir das klassische Winterkaro, stets in Verbindung mit sattem Rot, gerne ein wenig schottisch angehaucht. Im Sommer hingegen mögen wir es leichter und luftiger und greifen gerne zum kleinkarierten Vichy-Karo in hellen Farben. So oder so: Karos erfreuen sich beim Einrichten stets großer Beliebtheit.