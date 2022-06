So gestaltet ihr einen modernen Flur

Der Flur gilt als die klassische Eintrittskarte in eine Wohnung bzw. ein Haus. Grund genug also, gerade diesen Bereich modern und einladend zu gestalten, so dass sich euer Besuch direkt wohl fühlt. Doch wie sieht ein moderner Flur im 21. Jahrhundert eigentlich aus? Auf was solltet ihr achten, wenn sowohl designtechnische als auch funktionale Aspekte nicht zu kurz kommen sollen? Ein Flur gilt in der heutigen Zeit vor allem dann als modern und zeitgemäß, wenn er es schafft, mit einer individuellen Note zu bestechen, verschiedene Materialien und Stile an unterschiedlichen Bereichen aufzugreifen und damit für ein harmonisches Bild zu sorgen. Eine gelungene Kombination aus modernem Ambiente und klassischem Chic rundet damit einen Raum ab, der selbstverständlich auch Lust auf das Betreten der Wohnung machen soll. Achtet am besten auch immer darauf, dass sich der Flur in Bezug auf den verwendeten Stil an den Rest der Wohnung anpasst. Heutzutage existieren viele Einrichtungsideen, die beispielsweise von minimalistisch bis ländlich reichen.