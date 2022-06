Das Haus, das aus dem Rahmen fällt

Es ist in der Architektur wie im wahren Leben: Am spannendsten sind doch immer die Konzepte, die sich nicht in irgendwelche Schubladen stecken oder in Schablonen pressen lassen, sondern ein wenig aus der Reihe tanzen und sich ihren ganz eigenen Kopf bewahren. Genauso präsentiert sich auch dieses Haus, das unsere brasilianischen Experten von Patrícia Azoni Arquitetura + Arte für eine Familie geplant und umgesetzt haben. Es kann sich nicht so ganz entscheiden zwischen klassischer Eleganz, modernem Design und rustikaler Gemütlichkeit – und verbindet deshalb ganz einfach Elemente aus allen möglichen Stilrichtungen.