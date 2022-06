6 einfache Schritte für einen Gartenzaun wie neu

Gerade dann, wenn sich euer Vorgarten an einer viel befahrenen Straße befindet, ist dieser einer Vielzahl an äußeren Einflüssen ausgesetzt. Aber auch Pollenflug und andere natürliche Ursachen wie ganz normale Witterungseinflüsse tragen dazu bei, dass euer Gartenzaun im Laufe der Jahre in Mitleidenschaft gezogen wird. Eine regelmäßige Reinigung sollte für euch daher etwa einmal im Jahr an der Tagesordnung stehen, damit ihr euren Gartenzaun instand halten könnt. Für welche Mittel ihr euch in diesem Zusammenhang entscheidet, ist einerseits vom Grad der Verschmutzung, andererseits vom verwendeten Material des Zauns abhängig. Häufig genügt klares Wasser, um eine Reinigung wirkungsvoll durchzuführen. Sinnvoll kann es auch sein, sich für einen Überlack zu entscheiden, der sich besonders in Bezug auf Gebrauchsspuren als sehr resistent erweist. Sollten hingegen Moos oder gar Schimmel den Zaun angegriffen haben, müsst ihr gegebenenfalls zum Einsatz von speziellen Reinigunsgmitteln greifen.