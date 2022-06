6 fabelhafte Ideen für ungenutzten Raum

Wäsche fällt nun einmal an und neben der Waschmaschine benötigt man ebenso Platz, um diese zum Trocknen oder faltenfrei aufhängen zu können. Ist also neben eurer Waschmaschine noch eine Ecke an der Wand frei, bietet sich diese für die Anbringung einer Leine an. Generell ist es natürlich von Vorteil, wenn man die Wäsche zum Trocknen nach draußen hängen kann. Dennoch fehlt es nicht selten – vor allem, wenn man Mieter einer Wohnung ist – an einer dafür passenden Gelegenheit. Ist bereits ein Wäscheständer vorhanden, kann die Leine auch dazu genutzt werden, um die frisch gebügelten Hemden faltenfrei aufhängen zu können. Am Abend bereits vorbereitet, kann man am nächsten Morgen sogleich frisch gestriegelt in den neuen Tag starten.