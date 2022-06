Ein kinderfreundliches Zuhause

Auf der Gartenseite präsentiert sich das 120 qm große Haus geschlossen und introvertiert, um die Privatsphäre der Bewohner in der relativ dicht bebauten Nachbarschaft zu bewahren. Das Gerüst des Gebäudes bildet ein dunkler Stahlblechrahmen, der nahtlos in das Dach übergeht und einen schönen Kontrast zum weißen Putz der Fassade darstellt. Ins Auge sticht allerdings der Vorbau aus Holz, der eine Art Veranda oder Terrasse einzuschließen scheint. Mal sehen, was sich dahinter verbirgt…