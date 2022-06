Kauf einer Garage: Auf diese Dinge solltet ihr achten

Geschafft! Die Garage ist gekauft! Zeit also, das neue Objekt zu dekorieren und nach eigenem Geschmack auszustatten. Gerade dann, wenn ihr die Garage eher als Partykeller-Ersatz nutzen möchtet und hier kein Auto parkt, steht euch eine Fülle an Möglichkeiten offen. So ist der Einsatz von bunter Beleuchtung ebenso beliebt wie das Aufstellen von Stühlen und Bänken, die, gerade in den Frühlingsmonaten, eine ideale Alternative für den ein oder anderen Grillabend darstellen. Vergesst jedoch auch nicht, in eurer neuen Garage für eine angenehme Raumtemperatur zu sorgen. Diese gewährleistet nicht nur, dass ihr euch auch im Winter wohl fühlt, sondern stellt auch sicher, dass Schimmel keine Chance hat, sich in eurer Garage nieder zu lassen. Hier gilt dasselbe wie in der Wohnung: wer regelmäßig lüftet, schützt sich vor einem zu hohen Feuchtigkeitsgehalt der Luft und den mit ihm verbundenen Überraschungen. So könnt ihr eure Garage in ein Wohnhaus verwandeln!