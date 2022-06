Moderner Bungalow mit Traumhauspotenzial

Wir beginnen mit einem Blick auf die Rückseite des Bungalows, der sich hier mit großen Glasflächen in Richtung Garten öffnet und diesen somit zum Teil des Wohnkonzepts macht. Auf dieser Seite sind die beiden Kinderzimmer und das Schlafzimmer untergebracht, die so trotz der geschützten Privatsphäre mit Tageslicht geflutet werden und sowohl grandiose Ausblicke als auch einen direkten Zugang zum Außenbereich bieten. Hinten rechts geht der überdachte Terrassenbereich in das Atrium über.