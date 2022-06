Nützliche Tipps für einen langlebigen Gefrierschrank

Im Gefrierschrank sammeln sich, ebenso wie an allen anderen Orten in der Küche, Bakterien. Durch die tiefen Temperaturen überleben nicht alle und die Bakterien verbreiten sich nicht so schnell wie bei Wärme, dennoch sind sie da. Eine regelmäßige Reinigung sollte also auch beim Gefrierschrank eine Selbstverständlichkeit sein. Der Gefrierschrank wird für die Reinigung komplett ausgeräumt und alles, was schon lange darin herumliegt, am besten gleich ausgemistet. Chemie braucht man für die Reinigung nicht. Angesichts dessen, dass im Gefrierschrank Lebensmittel gelagert werden, wenn auch in Tüten und Dosen, sollte man vielmehr auf natürliche Reinigungsmittel zurückgreifen. Hervorragend hierfür geeignet sind zum Beispiel Essig und Zitronensäure. Den Essig, in Form von Essigessenz oder Reinigungsessig, gibt man auf einen sauberen Lappen und wischt damit alles komplett aus. Mit warmem Wasser können die Oberflächen dann nachgewischt werden. Hinterher reibt man den Gefrierschrank am besten mit einem fusselfreien, sauberen Baumwolltuch oder einem Mikrofasertuch trocken. Ebenso kann man mit Zitronensäure verfahren. Diese kann man in Form der in der Reinigungsabteilung erhältlichen Zitronensäure nutzen oder man nimmt einfach Zitronensaftkonzentrat, wie es in der Lebensmittelabteilung erhältlich ist.