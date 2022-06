Interior Design mit Persönlichkeit und Charakter

Im Esszimmer geht es ebenso individuell und einzigartig weiter. Als Blickfang dient hier das großformatige, moderne und kunterbunte Bild an der Wand, welches einen spannenden Gegenpol zum Esstisch aus Glas und Stahl und den grauen, luxuriösen Stühlen darstellt. Hinten links geht es in die Küche, deren Design durch und durch modern und fast schon futuristisch anmutet. Der warme, dunkle Holzboden erdet den unverwechselbaren Look und verleiht ihm eine bodenständige Gemütlichkeit.