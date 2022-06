Badezimmer-Deko

Design by Torsten Müller

Design by Torsten Müller

Vom Seifenspender über den Kosmetikspiegel bis hin zur Klobürste - Kupfer-Accessoires sind momentan super angesagt! Und geben dem Badezimmer eine edle Note ohne dabei zu protzig zu wirken. Wer was auf sich hält, investiert also in Kupfer!