80m² mit einer riesigen Überraschung

Das Badezimmer kann sich trotz seiner übersichtlichen Größe wahrlich sehen lassen. An den Wänden finden sich vertikal verlegte Fliesen in Weiß, die so an eine Backsteinmauer erinnern und einen Hauch Industrie-Charme verbreiten. Dazu gesellt sich geradlinige Sanitärkeramik und eine Dusche mit Glaswand. Der dunkle Boden sowie Spiegel- und Fensterrahmen stehen dazu in reizvollem Kontrast.