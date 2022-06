Feuchte Wände und Decken? Keine Panik!

Oft reicht es nicht, den Schaden allein von innen zu beheben. Liegen die Ursachen tiefer, dann muss das feuchte Mauerwerk komplett und auch von außen her trockengelegt und abgedichtet werden. Dafür gibt es verschiedene Verfahren. Lasst die Ursachen für feuchte Wände und Decken im Zweifelsfall von einem Experten durch eine genaue Schadensanalyse abklären.

Und noch ein Tipp für den Alltag: Achtet in Wohnräumen auf die richtige Luftfeuchtigkeit. Mehrmals am Tag Stoßlüften ist für das Raumklima besser als ständig gekippte Fenster. Mit einem Hygrometer könnt ihr die Luftfeuchtigkeit kontrollieren. Eine Luftfeuchtigkeit von über 70% gilt als zu hoch und lässt Schimmel wachsen. Ist die Luftfeuchtigkeit in euren Räumen ständig zu hoch, dann könnt ihr mit Luftentfeuchtern Abhilfe schaffen.