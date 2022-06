Eindrucksvolle Renovierung eines Mini-Apartments

Wer in einer angesagten Metropole wohnen will, muss oft Kompromisse eingehen. Wohnraum in großen Städten ist teuer, und dementsprechend klein fallen die Wohnungen dann eben aus. Paris ist in dieser Hinsicht eines der teuersten Pflaster überhaupt. Möchte man trotzdem in der französischen Hauptstadt leben, sind kreative Ideen gefragt, um den vorhandenen Raum optimal zu nutzen. Wie das geht, zeigt euch dieses Projekt der Innenarchitekten von Parisdinterieur. Sie erhielten den Auftrag, ein 28 qm kleines und eher ungünstig geschnittenes Apartment zu renovieren und den modernen Wohnansprüchen seiner Besitzer anzupassen. Hier kommen die beeindruckenden Vorher- und Nachher-Fotos.