Top 5 der Woche: Vier Traumhäuser und eine fantastische Wohnung

Es muss nicht immer alles perfekt von vorne bis hinten durchgestylt und gestriegelt sein? Das scheint auch ihr so zu sehen, hat es diese Altbauwohnung doch auch in die Top 5 dieser Woche geschafft. Die vier Wände sind die optimale Verbindung von coolem Design, einem gemütlichen Ambiente, rustikalem Charme und Funktionalität, was diese Wohnung perfekt unperfekt macht. Wie genau das aussieht, erfahrt ihr in unserem Artikel Eine Altbauwohnung mit eigenem Kopf.