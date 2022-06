Frischekur für Küche und Bad

Wohnt man in einem älteren Haus, sind oft Bad und Küche die ersten Räume, die eine Renovierung nötig haben. Zum einen leiden sie durch Feuchtigkeit und Dämpfe am schnellsten und sehen dann auch dementsprechend unschön aus und/oder werden von Schimmelpilzen befallen. Zum anderen erfüllen einige Jahrzehnte alte Badezimmer und Küchen zwar meist noch ihren Zweck, werden aber aktuellen Ansprüchen an Komfort und Design kaum mehr gerecht. Altbackene Fliesenspiegel, fragwürdige Sanitärkeramik und abgenutzte Möbel müssen also weichen und Platz machen für modernere, stylishere und funktionalere Lösungen. So geschehen auch in diesem Hamburger Doppelhaus, dessen Küche und Bad unsere Experten von RF Architekten zu neuem Glanz verhelfen sollten.