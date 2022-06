Baumhaus – Traumhaus

An diesem Beispiel wird eingängig demonstriert, wie vielfältig und großzügig die Konstruktionsweisen eines Baumhauses sein können. Eine breite und bequeme Treppe führt zu der in einer Astgabel gelegenen Terrasse in drei Metern Höhe. Eine kleinere Stiege führt schließlich zum einen Meter höher gelegenen Hauselement. Da der Birnbaum nicht allein die gesamte Last des Baumhauses Äckerle tragen kann, wurden zusätzlich zwei schräge Stützen angebracht, die einen Teil der Last übernehmen. Allgemein liegt eines der Hauptaugenmerke der Firma raumbau auf dem schonenden Umgang mit den Bäumen und dem sie umgebenden Naturraum. So finden vor allem innovative Konstruktionen Anwendung, bei den auf Schrauben und Bolzen verzichtet und stattdessen auf abgespannte Seilkonstruktionen zurückgegriffen wird. Die Stahlseile werden mit Textilgurten an starken Ästen oder dem Stamm befestigt und geben dem Baum so weiterhin Bewegungsfreiheit und erlauben ihm, nicht allzu eingezwängt weiterzuwachsen.