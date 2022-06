Alt und neu im Doppelpack

Auch das Badezimmer versteht es, mehrere Stilrichtungen in einem modernen Gesamtbild unterzubringen. Edler Marmor trifft auf schnörkellose Geradlinigkeit sowie superstylishe Armaturen und wird in der Dusche von dunklem Naturstein ergänzt. Es ergibt sich ein luxuriöses Wohlfühlambiente, in dem Stilbewusstsein und Funktionalität Hand in Hand gehen.