Sieben natürlich schöne Badezimmerideen

Wenn der Berg nicht zum Propheten kommt, muss der Prophet zum Berg – oder in unserem Fall kommen die Steine ins Bad. So wie es das alte Sprichwort besagt, braucht es manchmal ungewöhnliche Lösungsmöglichkeiten für ein Problem. Wenn es in eurem Bad an Natürlichkeit mangelt, dann sind Kieselsteine oder andere kleine Gesteinsarten vielleicht die richtige Lösung für euch. Einen Steingarten kennen die meisten aus dem Außenbereich. Doch auch im Badezimmer kann er für eine natürliche Atmosphäre gepaart mit Modernität sorgen. Gerade unter dem Waschbecken oder als Badewannenunterlage sieht ein solches Steinbeet besonders gut aus. Die allmorgendliche Hygiene fühlt sich mit der steinigen Unterlage fast so an, als würde man sich mitten in der Natur an einem Flussufer waschen. Steine sind ganz allgemein eine tolle Dekoerfindung, die einfach zu beschaffen und in allen möglichen Farbvariationen einsetzbar ist.