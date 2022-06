Frauenarztpraxis mit Flair

Wahrscheinlich geht kein Mensch wirklich gerne zum Arzt, aber hin und wieder lässt es sich eben nicht vermeiden. Wenn man dann in eine Praxis kommt, die seit den 70er Jahren nicht mehr renoviert wurde, in der die Farbe von den Wänden bröckelt und die Stühle im Wartezimmer durchgesessen sind, möchte man eigentlich keinen Fuß ins Behandlungszimmer setzen. Das Design einer Arztpraxis trägt erheblich dazu bei, ob wir uns dort wohl und gut aufgehoben fühlen. Unsere Experten von van Bömmel Studio Germany haben in einer Frauenarztpraxis in Duisburg für genau dieses Wohlfühl-Flair gesorgt und eine angenehme, freundliche und dennoch durch und durch professionelle Atmosphäre geschaffen. Praktische Funktionen gehen hier mit ästhetischem Anspruch Hand in Hand. Das Ergebnis: eine Praxis mit freundlichem Flair und Wohlfühleffekt.