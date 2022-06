Sitzsäcke – stylish und gemütlich relaxen

In stylishem Grau präsentiert sich dieser klassische Sitzsack, der so zum absoluten Hingucker und zum gemütlichen Lieblingsmöbelstück in jedem modernen Wohnzimmer wird. Erfunden wurde die knautschige Sitzgelegenheit übrigens durch Zufall. Damals wurden in einer italienischen Fabrik Säcke mit Styroporabfällen gefüllt und manchmal in den Pausen von den Fabrikarbeitern als Sitzgelegenheit genutzt. Daraus entstand im Laufe der Zeit eines der beliebtesten und bequemsten Sitzmöbel überhaupt.