Heimatfaden – DIY mit Nägeln und Faden

’Herr von Ribbeck auf Ribbeck im Havelland, ein Birnbaum in seinem Garten stand… ’ Die Idee hinter HEIMATFADEN: Schöne Souvenirs aus der Heimat mal ganz anders verpacken und in Szene setzen. Die Verbindung zu Orten, die einem am Herzen liegen, kann durch viele Details wieder in Erinnerung gerufen werden. Für Designerin Alexandra Klatt sind dies für Brandenburg unter anderem die vier bisher erschienenen Motive, die ihr in ihrer Wahlheimat Potsdam immer wieder begegnen und so nicht nur an der Wohnzimmerwand ihren Platz finden, sondern auch in unseren Herzen.