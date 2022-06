Kubisches Einfamilienhaus in Schwarz-Weiß

So ästhetisch kann Wohnen im Neubaugebiet sein: Das kubische Einfamilienhaus unserer Experten von archicraft überrascht mit seiner besonderen Außen- und Innengestaltung. Es verbindet komfortables Wohnen mit einem durchgängigen, quaderförmigen Designkonzept und bietet so statt einförmiger Serienarchitektur ein individuelles Wohngefühl. Gelegen in Köln–Widdersdorf wurde es im April 2014 fertiggestellt und bietet mit einer Wohnfläche von 380 m² Platz für eine vierköpfige Familie.