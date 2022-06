Design-Ideen mit Spaßfaktor

An herkömmlichen Garderoben hängen Mäntel, Hüte und Taschen brav nebeneinander. Wie langweilig! Diese extravagante Garderobe wird an der Decke aufgehängt und ist somit besonders platzsparend in engen Fluren. Dank der vertikalen Ausrichtung bietet sie trotzdem jede Menge Platz für alles, was wir gerne aufhängen möchten.