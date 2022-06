Alter Hanggarten im neuen Gewand

Manche Gärten sind verborgene Schätze mit jeder Menge Potential. Sie liegen aus den unterschiedlichsten Gründen über Jahre hinweg brach, werden vernachlässigt und verlottern komplett. Der eigentlich wunderschöne, aber ziemlich verfallene Hanggarten dieser hübschen Villa ist so ein Fall. Unsere Experten von neuegaerten – gartenkunst haben sich daran gemacht, diesen Rohdiamanten wieder zum Strahlen zu bringen.

Im Zuge der Arbeiten wurde der zusammengefallene Hang neu gestaltet. Aufgrund des Baumbestandes wurden die neue Natursteinmauern auf die alten Mauerlinien gesetzt und so der Eingriff in den Wurzelbereich minimiert. Für die neue Terrassierung wurden zum Teil Steine aus dem alten Bestand verwendet und die vorhandenen Bäume für die ganz besondere Gartenqualität erhalten. Auf den Hangterrassen entstand durch eine gut durchdachte und effektvolle Bepflanzung ein bunt blühender und dabei überraschend pflegeleichter Garten. Die neu gestaltete Terrasse aus Naturstein bietet jede Menge Platz für Freunde, Familie, Mobiliar und Kübelpflanzen – und einen atemberaubenden Blick in das wunderschöne Gartenparadies.