homify 360°: Von der Scheunenruine zum Ferienhaus

Heute wollen wir euch ein Projekt vorstellen, dessen Geschichte vor vielen Jahrhunderten in den spanischen Pyrenäen begann. Damals diente es den Schäfern der Umgebung als Scheune. Im Laufe der Zeit wurde das Steingebäude immer weniger genutzt und verfiel zusehends, bis schließlich nur noch eine Ruine übrig war. In diesem Zustand geriet das Grundstück samt Steinruinen in den Besitz der jetzigen Eigentümer, die unsere Experten von dmp arquitectura damit beauftragten, daraus ein ganz besonderes Ferienhaus zu machen, das außen den rustikalen Look des einstigen Scheunengebäudes aufrecht erhält, innen aber topmodern gestaltet ist. Hier kommen die Bilder dieses einzigartigen Projekts.