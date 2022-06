Wenn es darum geht, die Badewanne außerhalb des Bades irgendwo unterzubringen, ist das Schlafzimmer die beliebteste Lösung. Der Grund dafür ist recht offensichtlich, denn sowohl der Schlaf- als auch der Badebereich sind für uns eher private Räume, in denen uns unsere Intimsphäre besonders wichtig ist. Das heißt: Hier schließen wir die Tür, wollen unsere Ruhe haben und einfach nur entspannen.



In diesem italienischen Mini-Apartment hebt man den Bereich der Badewanne optisch vom Rest der Wohnung ab. Ein mit großen Kiessteinen ausgelegter Bereich markiert den Sanitärbereich. Die Steine bieten außerdem den Vorteil, dass kleine Wassermengen darin versinken können und stattdessen nicht sofort vom eher empfindlichen Holzboden gewischt werden müssen. Und auch sonst lässt dieser etwas andere Badebereich keine Wünsche offen: Nischen in der Wand dienen als Ablagefläche für Shampoo, Badeschaum & Co und es gibt sogar einen Handtuchhalter. Zudem ist die dunkel-silberfarbene Wanne in ihrem Vintage-Look ein wunderbarer Hingucker.