Modernes Apotheken-Design

Alte und neue Elemente gehen eine perfekte Symbiose ein und eignen sich den Raum an ohne dass es erzwungen wirkt. Das Regal in moderner Holz- und Glasoptik schmiegt sich auf beiden Seiten an die ursprüngliche Steinmauer an, die von den Innendesignern als Reminiszenz an die Vergangenheit freigelegt wurde. Auch der Verkaufstresen kombiniert Alt und Neu: Die Tresenplatte aus traditionell wirkendem Marmor ruht auf Metallstreben in der Farbe der Wand und wird unterfüttert von einem Quaderelement in dunklerem Blau.