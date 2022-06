6 Tricks, mit denen Wäsche waschen gar nicht mehr so nervig ist

Am wichtigsten ist es natürlich, dass ihr einen Ort in eurer Wohnung habt, an dem ihr sowohl die Waschmaschine als auch die schmutzige Wäsche, den Wäscheständer, die Wäscheklammern, die Kleiderbügel und das Bügelbrett unterbringen könnt. Denn ein ordentlicher Waschplatz ist schon die halbe Miete wert und wenn der Wäschekorb für die schmutzige Wäsche nahe bei der Waschmaschine platziert ist, müsst ihr auch keine weiten Strecken zurücklegen, um erst einmal mit dem Waschen zu beginnen. Schaut euch also in eurer Küche oder eurem Badezimmer um, dort ist bestimmt ein Anschluss für die Waschmaschine vorhanden.

Wenn ihr also die Möglichkeit habt, die Waschmaschine direkt in eurer Wohnung zu installieren, sollte ihr das dringend tun. Denn nichts ist nerviger als mehrmals in der Woche mit einem vollen Wäschekorb in den Keller zu schwanken, um dann festzustellen, das die Waschmaschine schon belegt ist oder ihr gar vergessen habt, eure Wäsche am Abend zuvor herauszuholen. Wenn die Waschmaschine direkt in eurer Wohnung platziert ist, passiert euch so etwas gar nicht erst und das Wäschewaschen kann vielleicht sogar zu einer angenehmen Aufgabe werden.

