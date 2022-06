Tipps, um Schlafzimmer in jeder Größe zu personalisieren

Die meisten Menschen wünschen sich ein großes Schlafzimmer, in dem sie alles Wichtige unterbringen können. Viel Platz ist aber nur dann nützlich und beliebt, wenn er auch effektiv genutzt wird. Daher solltet ihr euch genau überlegen, welche Möbel ihr in eurem großen Schlafzimmer platziert und wie diese Anordnung am ehesten für eine sehr offene Atmosphäre sorgt.

Denn große Räume verführen oft dazu, viele Möbelstücke entlang der Wände zu platzieren – dadurch wirkt das Schlafzimmer schnell überladen und aus dem weitläufigen Rückzugsort wird eine riesige Abstellkammer, die ihr am liebsten nur im Dunkeln betretet. Orientiert euch am besten an dem Schlafzimmer im Bild oben, denn hier wirkt nichts überladen und stattdessen lässt der Raum den Bewohnern Platz zum Atmen. Das große Fenster erweitert den Raum auch nach draußen und durch die Helligkeit ist der Raum frisch, lebendig und einladend.