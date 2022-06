Sonne ja, neugierige Blicke nein – Sichtschutz für Balkon oder Terrasse

Typisch deutsch sind Sichtschutzmatten aus Naturmaterialien wie Weide oder Bambus. Mit diesen cleveren Alternativen kann das vorhandene Balkongitter ganz leicht rundum verkleidet werden, um den Balkon vor neugierigen Blicken abzuschirmen. Die einfarbigen Matten aus Bambus, Weide oder Bast sind Klassiker, aber genauso gut könnt ihr euch auch für regenfeste Stoffbahnen entscheiden, die den Balkon in euer eigenes, kleines Reich verwandeln. Wenn diese auch noch in knalligen Farben gewählt werden, setzt ihr stylishe Akzente auf eurem Balkon und sorgt so für Wohlfühl-Feeling pur.

Im Bild oben wurden die klassischen Sichtschutzmatten aus Naturmaterial gewählt und passend dazu haben die Bewohner auch bei der restlichen Einrichtung auf Natur, Entspannung und Strandatmosphäre gesetzt. Mit einem Klappstuhl aus Holz, einem innovativem Palettensofa und Textilien in hellen, frischen Farben ladet ihr euch den Urlaub ganz einfach ins eigene Heim ein – so schön kann Sommer auf Balkonien sein!

Pflanzen, Pergola, Sichtschutzmatten oder Stoffbahnen, welche dieser Alternativen eignet sich am besten für euren Balkon oder die Terrasse? Schaut euch am besten auch in Fachmärkten für Garten- und Balkonzubehör um und lasst euch von den Experten beraten! Mit der richtigen Ausrüstung und dem passenden Sichtschutz kann der entspannte Sommer endlich kommen!