Fixierte Sonnenschutzsysteme an Häuserfassaden

Der Trend hat sich seit einigen Jahren zu immer größer werdenden Fensterfronten entwickelt, diese bringen einige tolle Vorteile: viel Licht und helle Räume! Dennoch ist insbesondere in den Sommermonaten eine ausreichende und sorgfältige Beschattung unabdingbar. Denn die großen Fenster bieten den Nachteil einer enormen Hitzeentwicklung und starker Blendung. Ein fixierter außenliegender Sonnenschutz an der Fensterfront bietet eine optimale Lösung für eine komfortable Beschattung des Innenraums. In den meisten Fällen ist der Schattenspender justierbar und kann je nach Positionierung der Sonne mit einem einfachen Handgriff verändert werden. Dies kann sowohl elektronisch, als auch manuell geschehen. Ein definiertes und zeitgemäßes Mittel bietet ein Sonnenschutz, der lamellenartig angeordnet ist: Klapp-, Schiebe- oder Faltläden bilden eine optimale Integration, die sowohl funktionale als auch gestalterische Aspekte in den Vordergrund stellen. Die Fassade wird nicht gänzlich verdeckt, sondern lässt spielerisch Teile der Fassade hervorblicken. Je nach Belieben können die Lamellensysteme beweglich, aber auch starr montiert werden. Solltet ihr euch für ein bewegliches System entscheiden, profitiert ihr stetig über das veränderbare Gesicht der Fassade. Je nach Geschmack können die Lamellen horizontal sowie vertikal angebracht werden.