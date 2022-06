Wanduhren in 3-D

Die Perspective Clock steht symbolisch für unsere Betrachtung der Zeit: Mal haben wir nie genug davon, dann scheint sie stehenzubleiben und schöne Momente vergehen sowieso immer viel zu schnell. Und auch diese Uhr offenbart uns immer wieder neue Ansichten: Je nach Blickwinkel und Uhrzeit erscheinen uns die Zeiger nämlich zwei- oder dreidimensional. Und so umfangreich unsere Ansprüche an die Zeit sind, so vielseitig sind auch die Gestaltungen der Perspective Clock. Fünf Varianten stehen zur Auswahl – von einfachen Linien bis hin zu komplexen Strukturen.