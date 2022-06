Hanggärten gestalten: 7 inspirierende Ideen

Wer am Hang wohnt, kann sich meist über eine traumhafte und unverbaubare Aussicht freuen. Doch der freie Blick auf die Umgebung wird manchmal teuer erkauft, denn die Gartennutzung am Hang ist oftmals eine echte Herausforderung. Mit den richtigen Tricks und Kniffen lassen sich jedoch auch abschüssige Grundstücke in wunderschöne Gärten verwandeln. Wir haben ein paar Beispiele mitgebracht, um euch zu zeigen, wie ihr aus eurem Gartenbereich mit Gefälle eine traumhafte grüne Oase erschaffen könnt.