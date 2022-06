6 originelle und nachhaltige Lampen

Diese Lampenschirme in klassischer Form haben uns mit der Einfachheit ihres Materials überzeugt: Karton. Dabei handelt es sich nicht um einfache Pappe aus dem Bastelladen, sondern um wiederverwendete Verpackungen, die sich bei jedem von uns zuhause ansammeln: Schuhkartons, Kartons von Elektrogeräten etc. – aus allem können die mit Licht gefüllten Collagen hergestellt werden. In Streifen geschnitten, entstehen daraus exklusive Einzelstücke, die in unserem Zimmer ein warmes und gemütliches Ambiente schaffen.