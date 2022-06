Möbel mit Industriecharme

Längst ist der Industriestil alltagstauglich und ein fester Gestaltungstyp in unseren eigenen vier Wänden geworden. Gedanklich verknüpfen wir das Design mit widerstandsfähigen und robusten Materialien, die ganz bewusst den Einrichtungsgegenständen einen rauhen Charakter verleihen sollen. Damals dienten die Produkte lediglich dem Zweck der reinen Funktionalität, die Gestaltung war zunächst zweitrangig. Erst jetzt hat das schlichte Design großen Anklang gefunden und wird von uns Dank der hohen qualitativen Verarbeitung wertgeschätzt. Wer sich also für ein Originalmöbelstück aus der Industriezeit entscheidet, kann sich sicher sein lange daran Freude zu haben, denn die qualitative Verarbeitung ist einmalig.

Im Zuge der modernen Renaissance des Industriestils haben sich einige Firmen darauf spezialisiert, diesen nachzuahmen und stellen originalgetreue Duplikate her. Wichtigstes Merkmal sind Gebrauchsspuren: Lacke und Farben splittern an den Kanten und Ecken ab und lassen den unbehandelten Stahl zum Vorschein kommen. Der Used-Effekt ist also erwünscht, um besonders authentisch zu wirken. Wir zeigen euch, wie der industrielle Charme in den heimischen Räumen umgesetzt werden kann.