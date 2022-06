So holst du dir die Natur nach Hause – auch ohne Garten!

Wer keinen Garten hat, hat mit einem Balkon die beste Alternative gefunden. Ganz egal, wie groß euer privater Außenbereich ist, es gibt immer eine Möglichkeit, diesen wunderschön zu gestalten und euch ein kleines, grünes Paradies zu schaffen. Als Erstes solltet ihr euch Balkonkästen oder Blumentöpfe mit Hängefunktion besorgen, die ihr am Geländer befestigen könnt. Je nach Größe der Blumengefäße können diese nach innen oder nach außen ausgerichtet werden. Bei großen Kästen empfiehlt es sich, sie nach außen gerichtet anzubringen um etwas Platz auf dem Balkon zu sparen. Eine kleine Sitzecke sowie ein Tisch sollten natürlich auch nicht fehlen. Nur so könnt ihr die frische Luft und die schöne Atmosphäre in eurem Mini-Garten genießen. Auf dem Bild seht ihr ein schönes Beispiel, wie ein Balkon mittlerer Größe hergerichtet wurde. Der Tisch bietet genügend Platz, um hier an freien, warmen Tagen frühstücken zu können und die Wochenenden des Sommers so richtig auszukosten. Die Kombination aus immergrünem, hängendem Efeu und blühenden Farbtupfern schafft ein schönes, freundliches Ambiente, das durch duftende Gartenkräuter und tropischen Bambus abgerundet wird. Durch den Bambus wird zudem etwas höhe geschaffen, was die Anordnung der Pflanzen harmonisch erscheinen lässt und zusätzlich für etwas mehr Privatsphäre sorgt.