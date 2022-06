Es ist Zeit für frischen Wind auf der Terrasse! So kannst du sie neu gestalten!

Pflanzen und Blumen sollten auf keiner Terrasse fehlen. Auch wenn der unmittelbare Ausblick in den Garten oder in die Natur gegeben ist, sorgen Topfpflanzen für mehr Gemütlichkeit und ein naturnahes Gefühl. Je nach Geschmack können unterschiedlichste Pflanzkübel gewählt werden, die an den „Einrichtungsstil“ der Terrasse angepasst werden. Gärtnereien und Gartenfachmärkte bieten eine Vielzahl an Modellen an, die mit unterschiedlichen Materialien, Farben und Formen jeden Geschmack abdecken. Wer es geradlinig und modern mag, könnte mit großen, quaderförmigen Pflanzkästen in Anthrazit oder Grau das Richtige gefunden haben, während Terrakottatöpfe in unterschiedlichen Größen ein mediterranes Terrassenflair unterstreichen.